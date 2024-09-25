Jose Mourinho'nun ekibinde sürpriz ayrılık!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde ayrılık yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
SALZARULO AYRILDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinden analiz sorumlusu Michele Salzarulo kendi isteğiyle ailevi sebepler nedeniyle sarı-lacivertlilerdeki görevinden ayrıldı.
Etiketler: #Michele Salzarulo #fenerbahçe #jose mourinho
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