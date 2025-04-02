Jose Mourinho Galatasaray karşısında kayıp!
Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinin hiçbirini kazanamadı.
Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinde istediğini bulamadı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.
Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi #jose mourinho
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