Jose Mourinho Galatasaray karşısında kayıp!

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinin hiçbirini kazanamadı.

Jose Mourinho Galatasaray karşısında kayıp!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:15

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinde istediğini bulamadı. 

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi #jose mourinho
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