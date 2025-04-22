Jose Mourinho'ya sert eleştiri: 'Alsın onu da götürsün'

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Jose Mourinho'ya sert eleştiri: 'Alsın onu da götürsün'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:17

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı maçı İlker Yağcıoğlu, Yeni Açık YouTube kanalında değerlendirdi. 

Yağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu kadar değişkenlik normal mi? Bir bakıyorsun 6 hafta bir oyuncu ön planda, bir bakıyorsun 5 hafta başka bir oyuncu ön planda.

Sezon başı gözdesi olan oyuncu hiç piyasada yok. İttiği oyuncuya sarılıyor dört elle. Bu kadar git gel olmaz.

Ne defansın belli, ne orta sahan belli ne hücumun belli. Bu kadar değişken. Bir tek Szymanski var, onu çok seviyor.

Sabit Szymanski var. Dolayısıyla da herhalde giderse Szymanski'yi de alır. Szymanski ile birlikte yeni takımına gider.

3 tane Szymanski olsa oynatırım diyordu. Bundan sonra gideceği yere de alsın onu da götürsün."


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #İlker Yağcıoğlu

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