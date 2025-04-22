Kayserispor maçının ardından yaprak dökümü... Fenerbahçe'de 11 futbolcu için ayrılık kararı!
Fenerbahçe'de, Kayserispor beraberliğinin ardından 11 futbolcunun biletinin kesildiği iddia edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı.
Sabah Gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi.
TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ
Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.
"ALİ KOÇ GELECEK, HESAP VERECEK!"
Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.
Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.
AYRILMASI BEKLENEN FUTBOLCULAR
Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.
İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular:
- Dominik Livakovic
- Alexander Djiku
- Rodrigo Becao
- Serdar Aziz
- Sofyan Amrabat
- Bright Osayi Samuel
- Sebastian Szymanski
- Allan Saint Maximin
- Dusan Tadic
- Edin Dzeko
- Cenk Tosun
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