Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Bir gün oraya geleceğim'
Volkan Demirel, "Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" sorusuna cevap verdi.
Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalına konuştu. Demirel, gelecekte Fenerbahçe'de görev alıp almayacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Volkan Demirel'in "Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" sorusuna verdiği cevap:
"Mourinho ilk geldiğinde burada başarılı olamaz dedim. Bana, 'Niye teknik ekibine girmiyorsun' denildi.
Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor.
Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum.
Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim... Benim için Fenerbahçe'de görev yapmak başka bir şey. Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de gösterdim. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de...
Ben bir gün oraya geleceğim. Ne zaman geleceğim? Doğru zaman ne zamansa o zaman. Doğru zaman ne zaman, hayat beni oraya getirecek. Fenerbahçe için benden ne istenirse her zaman yaptım, bundan sonra da yaparım. Doğru zaman ne zaman, o zaman bakıp göreceğiz."
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