Jose Mourinho'ya servet: Zirveye oturacak!
Fenerbahçe'de tartışmaların gündeminde yer alan teknik direktör Jose Mourinho için Suudi Arabistan basınında yeni bir iddia geldi. Habere göre Mourinho'ya yapılan teklif, Portekizliyi dünyanın en çok kazanan teknik direktörü yapacak.
Fenerbahçe'de tartışmaların odağında yer alan Jose Mourinho için Suudi Arabistan kulüpleri bastırıyor.
Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda da takımı Jose Mourinho'ya emanet edeceğini bildirse de Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
NTV Spor'un Al-Arabiya'dan aktardığı habere göre Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan 2 yıl için 120 milyon Euro'luk bir teklif aldı.
Söz konusu haberde takım ismi açıklanmazken, Mourinho'nun bu rakamı kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacağı vurgulandı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gelmeden aylar önce yaptığı açıklamada bir gün Suudi Arabistan'a gideceğini belirtmişti.
Mourinho, 2023 Kasım'da yaptığı açıklamada "Evet bir gün Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gideceğim. Bence gidip orada bir takımı çalıştıracağım ama bu yarın veya ondan sonraki gün olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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