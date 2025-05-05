Fenerbahçeli eski futbolcudan Mourinho tepkisi! 'Saygı duymuyorum, umarım bu adamla...'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:00

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a tek golle mağlup oldu. Karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendiren Elvir Baliç, Jose Mourinho hakkında gündeme oturan ifadeler kullandı.

Baliç'in açıklamaları şöyle:

"Şimdi şöyle başlayayım içimde kalmasın. Ben artık Mourinho'nun büyük teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Hatta kötü bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu kadar camiayla, benimle, burada yorum yapanlarla, taraftarlarla ya da futbolcularla dalga geçemez. Benim görüşüm bu yönde çünkü hepimizle dalga geçiyor.

Bu kadar sorumluluk alması gereken bir camiada bu kadar ayağına sıkması... Kadroya baktığımızda bu kadar takımla oynaması... Şimdi ne söylesek... Ben gerçekten kelimeleri seçmekte zorlanıyorum.

O kadar çok şey var ki. Maçtan önce kadrosuyla yine hepimizi şaşırttı. Hepimizin ayrı fikri olabilir ama bazı şeylerde mantık var. Sen kendi egonla, kendi kibirinle bu kadar bir kadroyu mahvedemezsin.

Haftalardır 7 tane oyuncu değiştir, 8 tane oyuncu değiştir. Tekrar bugün affedersiniz saçma sapan işler yapması... Hakkın yok böyle bir şeye.

Ben burada yönetime de bir şey söylemek istiyorum çok sinirliyim. Lütfen, rica ediyorum bu adamla devam etmeyin. Seneye de devam edersiniz bu adam sizinle de dalga geçer, camiayla da dalga geçer. Çünkü ben bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum, kesinlikle saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz.

Futbolculara da bir şey söylemek istiyorum. Şampiyonluk gidebilir. 4, 5, 10 hafta kalabilir ama siz bu maça çıkıyorsanız bu kadar mücadele olmadan olmaz. Kötü oynayabilirsin ama bu kadar mücadele etmeyen, bu kadar temposuz. Biz şimdi burada sistem mi konuşalım, taktik mi konuşalım. Taktiği var mıydı Fenerbahçe'nin! Allah aşkına var mıydı! Sistem ne oynuyor Fenerbahçe?

Uzun top at, Dzeko gir. Dönen topu almaya çalış... Bu nasıl olur ya! Ben gerçekten haftalardır, senelerdir Fenerbahçe'nin bu kadar isteksiz bir derbi oynadığını hatırlamıyorum.

O yüzden rica ediyorum, yine söylüyorum ben saygı duymuyorum. Umarım önümüzdeki sene Fenerbahçe yönetimi bu adamla devam etmez. Söyleyeceğim şu anda bu kadar. Gerçekten çok sinirliyim."