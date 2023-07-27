Josef de Souza duyurdu: 'Coutinho, Türkiye'ye gelmeyecek'
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Philippe Coutinho için transfer açıklaması yapan Josef de Souza, Brezilyalı yıldızın kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlamadığını söyledi.
Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Philippe Coutinho için flaş bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlıların Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza, yakın arkadaşı Coutinho transferi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ama sonuç alınamadığını duyurdu.
"TÜRKİYE'YE GİTMEYECEK"
Sosyal medya hesabından Coutinho'nun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini söyleyen Josef de Souza "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı... Bu sefer arkadaşım, Türkiye'ye gitmiyor. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Philippe Coutinho
Josef de Souza'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarların bazıları üzüldü, bazıları ise 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın eskisi gibi iyi olmadığı vurgulayarak sevindi.
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