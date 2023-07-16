Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah beyazlılardan ayrılma sebebini açıkladı.
Beşiktaş'tan Çin Ligi ekibi BJ Guoan'a transfer olan Josef de Souza, ayrılığı hakkında Portekiz basınına konuştu.
Sporx'in derlediği habere göre Josef, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği ve bu nedenle Türkiye'deki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamadığı için taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği ve Çin'e transfer olduğu ifade edildi.
88 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta menisküs sakatlığı yaşamadan önce 3 sezon forma giyen ve 88 resmi maça çıkan Josef de Souza bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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