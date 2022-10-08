Josef de Souza: Kalbimizle savaştık
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların deneyimi futbolcusu Josef de Souza maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu.
Josef, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta, bu kadar kötü, gerçekten çok kötü zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Kalbimizle savaştık. Bunu yaptık. Daha farklı skorla kazanmayı hak ettik. Bu kadar zor şartlarda galip geldiğimiz için mutluyuz. Bugün çok iyi bir ruh gösterdik" dedi.
"AYNI RUHLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Brezilyalı oyuncu, "Aslında iki takım için de zemin kötüydü. İyi futbol oynamak imkansız bu zeminde. Yine gol yemedik. İki maç art arda gol yemedik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. İyi çalışacağız ve aynı ruhla sahaya çıkacağız" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.
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