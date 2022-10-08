Osman Korkmazel: Beşiktaş’a 1 gol yetti

08 Ekim 2022 Cumartesi, 22:36

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden Tayyip Talha Sanuç'un tek golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Spor yazarımız Osman Korkmazel, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"İki takım da 3 puana hasret; Beşiktaş 3, Giresunspor da 4 maçtır kazanamıyor. Az sonra evlerinde Beşiktaş’ı ağırlayacaklar. Unutmadan Kartal’ı geçen yıl Vodafone Park’ta 4-0 yenerek büyük sürprize imza atmışlardı. Bu akşam da sürpriz yaşanır mı? Oyunun akışını ve Keleş’in sistemini bir görelim de... Beşiktaş’ın oyuna etkinliğini koyuşu net belli oluyordu ilk 20 dk. boyunca. Tüm bölgelerde aktif ve baskın olan ve de golü düşünen onlardı. Nitekim bunun netice alışını, 20’nci dakikada gördüler ve penaltı kazandılar ama W.Weghorst’un sert vuruşunu Onur çıkardı. Ancak Beşiktaş skoru değiştiremese de, oyun üstünlüğünü sürdürüyordu. Dk. lar 34’ü gösteriyor, Giresunspor’un bunaldığı anlar; üst üste iki röveşata önce J.Souza, ardından T. Talha’nın röveşatası topu filelerle kucaklaştırdı. Bu skor oyuna daha bir hız kazandırdı. Giresunspor’da 41’nci dk. dan sonra golü düşünür oldu ama Beşiktaş fırsat vermiyordu gol sahasına girmelerine. Bu bölüm sonrası oyun biraz durağanlaştı ve çok geçmeden de, Yaşar Kemal’in devreyi bitiren düdüğü çaldı. İlk yarı özetini, Beşiktaş’ın direk golü düşünmesi, bölgeler arası üstünlüğünü ve de Giresunspor’a oynama fırsatı vermemesi olarak değerlendirebiliriz...

İkinci yarı Giresunspor, Beşiktaş’ın hızını keserken; gol bölgesine fazla girmesine müsaade etmiyordu. Nitekim 56’nci dk.dan sonra 3. bölgede gözükmeye başladılar. 59’da müthiş bir şut direği yalayıp çıktı. V. Ismael hemen hamlesini yaptı ve kanat oyuncusu R.Ghezzal ve N’Koudou’yu oyuna alırken, Hakan Keleş de boş durmadı, Oğulcan’ı gol sahasına sürdü. Dakikalar ilerliyor, maçın temposu giderek düşüyor, bakalım hangi hoca hamlesini önce yapıp oyunun kalitesini yukarı çekecek derken; W.İsmael’den 2 değişim birden. Cenk’i gol bölgesine, Necip’i de savunma alanına destek olarak oyuna aldı. Hakan Keleş ne yapsın, kulübede maça katkı yapacak oyuncusu yok ki. Yine de son 9 dakikalık bölümde genç Doğancan’ı sahaya sürdü. Hakan Keleş kenardan hücum emri verdi, çok geçmeden golü de buldular ama ofsayda takıldılar. Uzatmaların son dakikaları, maç bitiyor Giresunspor üzgün. Beşiktaş ise, ‘1 gol bize yeter,3 maç sonra 3 puan almak daha önemli’ cümlesiyle soyunma odasına doğru yol alıyordu..."