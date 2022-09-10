Josef de Souza sosyal medyadan duyurdu!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:28

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırmış, siyah-beyazlı ekibin takım kaptanı Josef de Souza da taraftara müdahalede bulunmuştu. Bu hareketi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 maç ceza almış ancak PFDK tarafından ekstra bir ceza verilmemişti.

Josef de Souza'nın cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı ve Josef de Souza, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenlendi.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu. Josef yaptığı paylaşımda, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile" ifadelerini kullandı ve gelecek sene Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı.