Josef de Souza yeni takımına imzayı attı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 22:04

Güncelleme: 14.07.2024 - 22:04

Vasco da Gama, Josef de Souza ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Souza, Vasco da Gama'nın 2024'teki yeni transferi olacak" ifadeleri yer aldı. Vasco de Gama, daha önce Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığı duyurmuştu.

Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 13 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.