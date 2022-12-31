Son dakika... Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da!
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
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Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu Al Nassr'da yıllık 75 milyon dolar kazanacak.
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