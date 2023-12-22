Josef de Souza'dan 'Geri geliyorum' paylaşımı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza, 'Geri geliyorum' şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02
Josef de Souza'dan 'Geri geliyorum' paylaşımı
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından, "Geri geliyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza'nın bu paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve, "Beşiktaş'a mı geri dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

34 yaşındaki futbolcunun adı kısa bir süre önce Türkiye'den Başakşehir'le de anılmıştı.

Beşiktaş'tan Mart ayında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olan Josef, geçtiğimiz aylarda kulübünden ayrılmıştı.


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