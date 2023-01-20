Josef de Souza'dan Philippe Coutinho iddialarına cevap
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşı Philippe Coutinho'nun olası transferi konusunda yanıt verdi.
Basında çıkan "Beşiktaş, Coutinho ile ilgileniyor" haberlerinin ardından Josef de Souza, sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan de Souza, vatandaşı Philippe Coutinho için; "Yalanlarla Beşiktaş taraftarını aldatmayın. Yüzde 0 şans" ifadelerine yer verdi.
Josef de Souza'nın paylaşımı şu şekilde:
COUTINHO İÇİN 135 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Yıldız oyuncunun Liverpool'dan Barcelona'ya transferi için tam 135 milyon Euro ödenmişti. Daha sonrasında ise kariyeri düşüşe geçen ve eski günlerini hatırlatsa da tam anlamı ile istikrar yakalayamayan Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile 18 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.
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