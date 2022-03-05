Josep Guardiola Ukrayna'nın işgali konusunda siyasilere yüklendi
İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önlemekte politikacıların başarısız olduğunu savundu.
İspanyol hoca Josep Guardiola, takımının 6 Mart Pazar günü Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı değerlendirerek, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı. Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği" ifadelerini kullandı.
Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydeden İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor" diye konuştu.
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