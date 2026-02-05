Kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un LA Galaxy forması giyen Joseph Paintsil'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Peki, Joseph Paintsil kimdir? Joseph Paintsil kaç yaşında, nereli? Joseph Paintsil Trabzonspor'a mı geliyor?

JOSEPH PAINTSIL KİMDİR?

Joseph Paintsil, 1 Şubat 1998 yılında dünyaya geldi. Major League Soccer kulübü LA Galaxy ve Gana milli takımında kanat oyuncusu olarak oynayan Ganalı profesyonel bir futbolcudur.

JOSEPH PAINTSIL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paintsil, 12 Şubat 2017'de Tema Youth ile Gana Premier Ligi'nde ilk maçına çıktı. Paintsil, Tema Youth'un ardından Macaristan'ın en üst ligi olan NBI'da oynayan Macaristan'ın en iyi kulübü Ferencváros ile sözleşme imzaladı.

3 Temmuz 2018'de Paintsil, kulüple sözleşme imzalanmasından birkaç hafta sonra Belçika kulübü Genk'in oyuncusu olarak tanıtıldı. 10 Eylül 2020'de Süper Lig kulübü MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak transfer oldu.

21 Şubat 2024'te Paintsil, Major League Soccer takımı LA Galaxy ile 9 milyon dolarlık bir transfer ücreti karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladı.