Joshua King: 'Ben Ronaldo değilim'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 01:30

Güncelleme: 01.09.2023 - 01:30

Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Twente karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

King, "Cristiano Ronaldo'yu mu gördük orada, çizgiden topu aldı ve rakip kaleye kadar gitti." şeklinde gelen soru karşısında, "Beni Cristiano Ronaldo ile kıyaslamayın. O en iyisi, GOAT" cevabını verdi.

Norveçli futbolcu sözlerine, "Tabii ki ilk maçtan avantajlıydık. Ama bugün önemli olan kaybetmemekti. Kazandığımız için mutluyuz. Hocamızın da istediği galibiyet almaktı. Buraya geldik ve galibiyetle ayrılıyoruz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz, sonrasında Ankaragücü maçına odaklanacağız." diye devam etti.

Joshua King son olarak, "İkinci yarıda çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibe bakınca 5-1'lik bir sonuçla buraya çıktılar. Bizim burada en önemli yapmamız gereken şey sabırlı olmamızdı. Twente genç bir takım ve iyi bir futbol oynamaya çalışan bir takım. Bizler birAz daha tecrübeliyiz. Çok iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi evimize dönüyoruz ve çok güçlü bir şekilde Ankaragücü maçına odaklanacağız." sözlerini sarf etti.