Joshua King'ten Kadıköy mesajı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, 0-0 biten Dinamo Kiev maçı sonrasında konuştu. King, tur için mesaj verdi.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
"ADİL BİR SONUÇ OLDU"
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Joshua King, maçla ilgili değerlendirmesinde, "Zor bir maç oldu. Yarattığımız şanslar vardı ama değerlendiremedik. Onlar da ikinci yarıda pozisyon yarattılar. Adil bir sonuç oldu beraberlik. Bu maç artık bitti. İkinci maça hazırlanacağız" ifadesini kullandı.
King, Kadıköy'deki rövanş için ise "Taraftarlarımızın etkisini burada da gördük. Bu tip atmosferler İngiltere'de de var ama burada gördüğüme hiç alışık değilim. Otelde ve stadyumda desteklendik. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. 2 aydır futbol oynamıyordum. Maç içerisinde istediğim performansa erişemedim. Fit olacağım" dedi.
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