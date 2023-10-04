Joventut Badalona - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında deplasmanda Joventut Badalona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:16
Joventut Badalona - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Joventut Badalona takımına konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip A Grubu'ndaki ilk maçına Olimpic De Badalona Salonu'nda çıkacak.

JOVENTUT BADALONA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Joventut Badalona-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TSİ 21.15'te başlayacak.

JOVENTUT BADALONA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.


Beşiktaş Emlakjet Joventut Badalona FIBA Avrupa Kupası canlı Canlı yayın

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