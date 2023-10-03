Beşiktaş - Lugano maçının biletleri satışa çıktı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:22

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:22

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Tüpraş Stadyumu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 500 TL ile 13 bin TL arasında olduğu duyuruldu.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI BİLET FİYATLARI

Loca 162: 13.000 TL

VIP 100: 9.000 TL

VIP 101: 8.250 TL

1. Kategori: 2.700 TL

102-125 Blok: 2.400 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.700 TL

4. Kategori: 1.300 TL

415-416 Blok: 1.300 TL

5. Kategori: 1.200 TL

414-417 Blok: 1.200 TL

6. Kategori: 1.100 TL

413-418 Blok: 1.100 TL

7. Kategori: 525 TL

8. Kategori: 500 TL