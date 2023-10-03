Beşiktaş - Lugano maçının biletleri satışa çıktı
UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek temsilcimiz Beşiktaş, bilet fiyatlarını açıkladı.
UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Tüpraş Stadyumu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 500 TL ile 13 bin TL arasında olduğu duyuruldu.
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI BİLET FİYATLARI
Loca 162: 13.000 TL
VIP 100: 9.000 TL
VIP 101: 8.250 TL
1. Kategori: 2.700 TL
102-125 Blok: 2.400 TL
2. Kategori: 2.000 TL
3. Kategori: 1.700 TL
4. Kategori: 1.300 TL
415-416 Blok: 1.300 TL
5. Kategori: 1.200 TL
414-417 Blok: 1.200 TL
6. Kategori: 1.100 TL
413-418 Blok: 1.100 TL
7. Kategori: 525 TL
8. Kategori: 500 TL
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