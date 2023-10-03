Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi'deki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da Christian Dingert oturacak.

BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ HAKEM

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman’ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR’da Nati Dotan oturacak.