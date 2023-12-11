Jr. NBA BİDEV Ligi’nin ikinci sezonu başladı!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:44

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:43

Basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan BİDEV (Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı) iş birliğinde ilki geçen sene başarı ile organize edilen ve okullarda basketbol sporunun yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunan Jr.NBA BİDEV Ligi, 07 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen Seçmeler (Draft) organizasyonu ile başladı.

Lige katılan 72 okulun öğrencileri ve koçları yanı sıra BİDEV Yönetim Kurulu üyeleri, BİDEV sponsoru Autorola’nın yetkilileri ve FMV Işık Okulları temsilcileri, çocukların okul takımlarının NBA takımları ile eşleştirildikleri keyifli organizasyonda çocukların heyecanına ortak oldular.

BU SENE BİR İLK

11 Aralık 2023’te başlayacak Jr.NBA BİDEV Ligi maçlarına İstanbul’dan U13 erkekler kategorisinde 30 okul, U11 erkekler kategorisinde 30 okul ve U11 kızlar kategorisinde 12 okul katılıyor. 150’den fazla maç yapılacak lig formatında her kategoride belirlenecek yarı finalistler arasında 23 Nisan 2024 haftası düzenlenecek final organizasyonu gerçekleştirilerek şampiyonlar belli olacak.

Bu sene ilk defa 18 Şubat 2024 Pazar günü NBA All-Star etkinliğine paralel olarak Jr.NBA BİDEV All-Star etkinliği düzenlenecek. Çocukların farklı bireysel becerileri sergileyecekleri yarışmalara sahne olacak Jr.NBA BİDEV All-Star, Jr.NBA BİDEV Ligi’ne katılan okulların temsilcileri ile basketbol hünerlerini sergilemek isteyen çocuklara da açık olacak.