Juan Cuadrado için Süper Lig iddiası!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:21

Güncelleme: 10.05.2024 - 14:21

Inter'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılıyor.

Yaklaşık 2 hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado, Inter'den brüt 4.63 milyon Euro maaş alıyor.

NTV Spor'un Calciomercato'dan aktardığı habere göre, deneyimli futbolcu yeni takımından da en az bu kadar maaş talep edecek.

Emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve ABD'den gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

BİR SONRAKİ ADRESİ TÜRKİYE OLABİLİR

Öte yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı.

Ancak şu anda Türkiye'den oyuncuya bir adım atılmadığının da altı çizildi.

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi.