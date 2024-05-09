Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:13

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:13

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, çarşamba günü yapılan idmana çıkmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Boşnak golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.

ÇALIŞMALARA KATILACAK

Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.