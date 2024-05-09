Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, çarşamba günü yapılan antrenmana katılmamıştı. Dzeko'nun idmanda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:13
Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, çarşamba günü yapılan idmana çıkmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Boşnak golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.

ÇALIŞMALARA KATILACAK

Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.


Edin Dzeko haberleri fenerbahçe haberleri antrenman haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı
Kayserispor, Fenerbahçe maçı için iddialı: 'Biz galibiyet için sahaya çıkağız'

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için iddialı: 'Biz galibiyet için sahaya çıkağız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'a şampiyonluk halinde dev gelir: Kasası dolacak!

Galatasaray'a şampiyonluk halinde dev gelir: Kasası dolacak!
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler
Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Finlandiyalı genç bilgisayar korsanı nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?

Finlandiyalı genç bilgisayar korsanı nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar