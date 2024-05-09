Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, çarşamba günü yapılan antrenmana katılmamıştı. Dzeko'nun idmanda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.
Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, çarşamba günü yapılan idmana çıkmadı.
Hürriyet'in haberine göre, Boşnak golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.
ÇALIŞMALARA KATILACAK
Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 44 maçta süre bulan Edin Dzeko, 24 gol attı ve 9 asist yaptı.
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