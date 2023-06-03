Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Ramos hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 00:15

Güncelleme: 03.06.2023 - 00:16

İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Fransa ekibi Paris Saint-Germain’den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoper takımıyla yarın son kez sahaya çıkacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Sergio Ramos yaptığı açıklamada, “Yarın özel bir gün olacak, yarın hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim, Paris Saint-Germain ile vedalaşacağım. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu” ifadelerini kullandı. 2021 yılında Real Madrid’den, Paris Saint-Germain’e transfer olan Sergio Ramos Paris ekibinde 2 sezonda toplam 57 maça çıkarken 5 gol kaydetti. İspanyol savunmacı 2 Fransa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Süper Kupası kazandı. Sergio Ramos'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos, 30 Mart 1986'da İspanya'nın Camas şehrinde doğdu. Ramos, profesyonel futbol kariyerine Sevilla ile başladı.

Ramos, 2003-04 sezonunda 5 maça çıktı ve hiç gol kaydedemedi. Sevilla forması ilk kez 15 Şubat 2004 tarihinde, Real Murcia maçında giydi. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

Ramos, 2004-05 sezonunda 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sevilla adına ilk golünü ise 26 Eylül 2004 tarihinde, Real Sociedad ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ramos ilk maçına 16 Eylül 2004 tarihinde, Nacional karşısında çıktı. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü de bu maçta kaydetti.

1 Ağustos 2005 tarihinde, La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 27 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Sergio Ramos, 2005-06 sezonunda 34 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Real Madrid forması ilk kez 10 Eylül 2005 tarihinde, Celta Vigo maçında giydi. Maç 3-2 yenilgi ile sonuçlandı. Real Madrid adına ilk golünü ise 11 Aralık 2005 tarihinde, Málaga ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ramos Real Madrid adına ilk maçına 13 Eylül 2005 tarihinde, Lyon karşısında çıktı. Maç 3-0 yenilgi ile sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid adına ilk golünü de 6 Aralık 2005 tarihinde, Olympiakos ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-1 yenilgi ile sonuçlandı.

Ramos, 2006-07 sezonunda 33 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Ramos, 2007-08 sezonunda 33 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 18 Mayıs 2008 tarihinde, Levante ile yapılan maçta Ramos 2 gol kaydederek başarılı performansını sürdürdü. Copa del Rey'de Ramos ilk maçına 2 Ocak 2008 tarihinde, Alicante karşısında çıktı. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı.

19 Ağustos 2007 tarihinde, Real Madrid Copa del Rey'de Sevilla ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı ve bir gol kaydetti. İlk maç 1-0, ikinci maç 5-3 Sevilla üstünlüğü ile bitti ve Copa del Rey'i Sevilla kazanmış oldu.

Ramos, 2008-09 sezonunda 32 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

24 Ağustos 2008 tarihinde, Real Madrid Supercopa de España'da Valencia ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı ve bir gol kaydetti. İlk maç 3-2 Valencia galibiyeti ile ikinci maç 4-2 Real Madrid galibiyeti ile bitti. Supercopa de España'yı Real Madrid kazanmış oldu.

Ramos, 2009-10 sezonunda 33 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Ramos, 2010-11 sezonunda 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Copa del Rey'de Ramos ilk maçına 26 Ekim 2010 tarihinde, Real Murcia karşısında çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

20 Nisan 2011 tarihinde, Real Madrid Supercopa de España'da Barcelona ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 1-0 Real Madrid galibiyeti ile bitti ve Supercopa de España'yı Real Madrid kazanmış oldu.

Ramos, 2011-12 sezonunda 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

17 Ağustos 2011 tarihinde, Real Madrid Supercopa de España'da Barcelona ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. İlk maç 2-2 beraberlik ile ikinci maç 3-2 Barcelona galibiyeti ile bitti. Supercopa de España'yı Barcelona kazanmış oldu.

Ramos, 2012-13 sezonunda 26 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

1 Mayıs 2013 tarihinde, Real Madrid Copa del Rey'de Atlético Madrid ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 2-1 Atlético Madrid galibiyeti ile bitti ve Copa del Rey'i Atlético Madrid kazanmış oldu.

29 Ağustos 2012 tarihinde, Real Madrid Supercopa de España'da Barcelona ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. İlk maç 3-2 Barcelona galibiyeti ile ikinci maç 2-1 Real Madrid galibiyeti ile bitti.

24 Mayıs 2014 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Atletico Madrid 1-0 öndeyken Ramos, 90+3. dakikada golü atarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Real Madrid 3 gol daha bularak Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

2014 yılında Sevilla'yı 2-0 yenerek Super Kupayı kaldırdılar.

16 Haziran 2021 tarihinde Real Madrid Ramos'un 17 Haziran 2021 saat 12.30'da resmi bir veda töreni ile takımdan ayrılacağını doğruladı.

İspanya ile ilk maçına 30 Mart 2005 tarihinde, Sırbistan-Karadağ maçına çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İspanya adına ilk golünü ise 13 Ekim 2007 tarihinde, Danimarka ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

29 Haziran 2008 tarihinde, İspanya 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu.

11 Temmuz 2010 tarihinde, İspanya 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2012 tarihinde, İspanya 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında İtalya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 4-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2013 tarihinde, İspanya FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Brezilya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 3-0 Brezilya galibiyeti ile bitti ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'nu Brezilya kazanmış oldu.

23 Şubat 2023 tarihinde milli takımı bıraktığını açıkladı.

SERGİO RAMOS'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1996-2004 Sevilla

Profesyonel kariyeri

2003-2004 Sevilla B 26

2004-2005 Sevilla 39

2005-2021 Real Madrid 469

2021- Paris Saint-Germain 33

Millî takım kariyeri

2002 İspanya U-16 1

2003 İspanya U-17

2004 İspanya U-19

2004 İspanya U-21

2005-2021 İspanya