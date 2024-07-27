Judoda kadınlar 48 kiloda altın madalya Tsunoda'nın

Yayınlanma: 27.07.2024 - 20:42

Güncelleme: 27.07.2024 - 20:42

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'da ilk gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 48 kiloda Japon sporcu Natsumi Tsunoda, altın madalyaya ulaştı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Tuğçe Beder'in ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Natsumi Tsunoda, Moğolistanlı Bavuudorjiin Baasankhüü ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Japon sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kiloda Fransız Shirine Boukli ile İsveçli Tara Babulfath bronz madalyayı paylaştı.