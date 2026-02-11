Julia Simon, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki başardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 19:39:00
Fransız sporcu Julia Simon, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde altın madalyaya uzandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde Fransız Julia Simon, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Image

BİR İLKİ YAŞADI

Julia Simon, 41 dakika 15.6 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Simon, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın sporcu oldu.

Bir diğer Fransız biatlet Lou Jeanmonnot, 53.1 saniye geride gümüş, Bulgar Lora Hristova ise bir dakika 4.5 saniye farkla bronz madalya aldı.

