Julian Alvarez için dev teklif: 75 milyon Euro

Atletico Madrid'in, Manchester City'ye Julian Alvarez için rekor bir transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:04
Julian Alvarez için dev teklif: 75 milyon Euro
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Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol devi, Alvarez için resmi teklifini iletti.

YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU

Atletico Madrid'in Manchester City'e Julian Alvarez için yaptığı teklifin 75 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Kulüplerin Arjantinli futbolcu için anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Manchester City'de 103 maça çıkan Julian, 36 gol ve 18 asist yaptı. İngiliz ekibi, başarılı futbolcuyu 2019 yılında River Plate'ten 21.4 milyon Eur'oya transfer etmişti.


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