Yayınlanma: 08.05.2024 - 23:08

Güncelleme: 08.05.2024 - 23:08

Transfer çalışmalarını şimdiden başlatan Fenerbahçe'de gündeme Amerika'da futbol oynayan Julian Carranza geldi. Carranza'nın kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Julian Carranza kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Julian Carranza kaç yaşında, nereli?

JULIAN CARRANZA KİMDİR?

Philadelphia Union takımında Forvet mevkinde forma giyen Julian Carranza, 22 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 75 kilo olan Julian Carranza, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Julian Carranza, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Julian Carranza, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.