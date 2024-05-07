Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

Bahadır Erdem, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. İYİ Parti'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran Bahadır Erdem'in CHP'ye katılacağı iddia ediliyor. Peki, Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:36
Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Siyaset gündemini takip eden birçok kişi Bahadır Erdem'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

BAHADIR ERDEM KİMDİR?

Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi.

1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.

Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.


Bahadır Erdem haberleri kimdir? haberleri iyi part haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?
Ali Sukas kimdir? Ali Sukas olayı nedir? Ali sukas'ın eşi kim?

Ali Sukas kimdir? Ali Sukas olayı nedir? Ali sukas'ın eşi kim?
Marco Reus kimdir? Adı Türk kulüpleriyle anılan Marco Reus kaç yaşında, nereli?

Marco Reus kimdir? Adı Türk kulüpleriyle anılan Marco Reus kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı

Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı
İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları