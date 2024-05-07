Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?
Bahadır Erdem, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. İYİ Parti'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran Bahadır Erdem'in CHP'ye katılacağı iddia ediliyor. Peki, Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?
Siyaset gündemini takip eden birçok kişi Bahadır Erdem'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Bahadır Erdem kimdir? CHP'ye katılacağı iddia edilen Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?
BAHADIR ERDEM KİMDİR?
Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi.
1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.
Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.
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