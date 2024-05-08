Loren Moron kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Loren Moron kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo Mavililer için iddia bu kez Yunan basınından geldi. Yunan ekibi Aris forması giyen Loren Moron Trabzonspor'un gündeminde olduğu öne sürüldü. Peki, Loren Moron kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Loren Moron kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 20:38
Loren Moron kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Loren Moron kaç yaşında, nereli?
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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon adına güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, Loren Moron'u gündemine aldı. Peki, Loren Moron kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Loren Moron kaç yaşında, nereli?

LOREN MORON KİMDİR?

Lorenzo Jesús Morón García, 30 Aralık 1993 tarihinde İspanya'nın Marbella şehrinde dünyaya geldi. Loren olarak da bilinen Moron, sağ ayaklı bir santrafor. Bu sezon Yunan ekibi Aris ile 42 karşılaşmaya çıkan santrafor, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

LOREN MOREN'İN KARİYERİ

  • Marbella U19
  • UD Marbella
  • CD Estepona FS (Kiralık)
  • Vélez CF (Kiralık)
  • Betis B
  • Real Betis
  • Espanyol  (Kiralık)
  • Las Palmas (Kiralık)
  • Aris

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