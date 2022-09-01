Julian Draxler Benfica'da!
Bonservisi Paris Saint Germain'de olan Julian Draxler, transferin son gününde Fransız ekibinden ayrıldı.
Portekiz Ligi takımlarından Benfica, transferin son gününde önemli bir transferin altına imza attı.
Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, bonservisi Paris Saint Germain'de olan Julian Draxler'i kadrosuna kattı.
Paris Saint Germain'in 2017 yılının ocak ayında 36 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Draxler, kiralık olarak Benfica'ya imza attı.
Julian Draxler geçen sezon 24 maçta 861 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Alman orta saha 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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