Cumhuriyet Gazetesi Logo
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye büyük övgü: 'Hepiniz onun performansını gördünüz'

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye büyük övgü: 'Hepiniz onun performansını gördünüz'

1.06.2026 11:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye büyük övgü: 'Hepiniz onun performansını gördünüz'

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 4-0 kazandıkları Finlandiya maçının ardından Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane hakkında övgü dolu sözler kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Alman Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Finlandiya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Finlandiya karşısında 73. dakikada oyuna dahil oldu. Sane, maçın ardından teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan büyük övgü aldı.

Image

"HEPİNİZ SANE'Yİ GÖRDÜNÜZ"

Nagelsmann, Sane ile ilgili, "Burada özellikle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sanırım hepiniz Leroy Sane'nin oyuna girdikten sonraki performansını gördünüz. Harikaydı; bunun aksini söylemek mümkün değil.  Müthiş bir dinamizm ve büyük bir adanmışlıkla oyuna dahil oldu. Takıma gerçekten çok önemli katkılar sağlıyor. O kanatta farklı oyuncu profillerine sahibiz ancak bu çeşitlilik sayesinde çok daha tehlikeli bir hücum hattı oluşturuyoruz" dedi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Leroy Sane, forma bulduğu 43 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

İlgili Konular: #Almanya #Dünya Kupası #Julian Nagelsmann #Leroy Sane

İlgili Haberler

Dünya Kupası'na gelişmiş top: Maçlardan önce şarj edilecek!
Dünya Kupası'na gelişmiş top: Maçlardan önce şarj edilecek! ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi maç topu "Trionda", gelişmiş bir teknolojiye sahip olacak ve maçlardan önce şarj edilecek.
Milli takımın rakibi Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
Milli takımın rakibi Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya, turnuvada mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
Dünya Kupası rekortmeni Brezilya!
Dünya Kupası rekortmeni Brezilya! "Sambacılar" lakaplı Brezilya, Dünya Kupası'na en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan ve en çok gol atan ülke oldu.