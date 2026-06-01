Milli takımın rakibi Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

1.06.2026 10:33:00
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya, turnuvada mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu duyuruldu.

Avustralya ile Türkiye, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'da Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIMIN RAKİBİ...

Avustralya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Tony Popovic tarafından belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney), Aiden O'Neill (New York City)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melborne Victory), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

