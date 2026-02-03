Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması İstanbul'a geldi.
JUNIOR OLAITAN'IN KARİYERİ
Göztepe'ye bu sezon başında Grenoble'den transfer olan Junior Olaitan, futbola ülkesi Benin'de başladı.
2021/22 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Niort'a imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında Troyes formasını giydi.
Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Beninli futbolcu, kariyeri boyunca görev yaptığı 114 maçta 14 gol ve 11 asistle oynadı.