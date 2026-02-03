Cumhuriyet Gazetesi Logo
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!

Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!

3.02.2026 14:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması İstanbul'a geldi.

JUNIOR OLAITAN'IN KARİYERİ

Göztepe'ye bu sezon başında Grenoble'den transfer olan Junior Olaitan, futbola ülkesi Benin'de başladı.

2021/22 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Niort'a imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında Troyes formasını giydi.

Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Beninli futbolcu, kariyeri boyunca görev yaptığı 114 maçta 14 gol ve 11 asistle oynadı.

İlgili Konular: #göztepe #beşiktaş #transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı!
Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı! Beşiktaş, sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a kiraladı.
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: '10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım ama...'
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: '10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım ama...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımın gündemine dair konuştu.
Josef De Souza'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: 'Bizzat önerdim'
Josef De Souza'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: 'Bizzat önerdim' Josef de Souza, Fluminense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdiğini açıkladı.