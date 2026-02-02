Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: '10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım ama...'

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kariyerine, forma numaralarına ve Beşiktaş'ın son dönemdeki önemli isimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymesiyle birlikte beklentilerin de değiştiğini ifade etti. Bu durumdan pişman olmadığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk dönemlerindeki rolüne dikkat çekti:

"Beşiktaş'ta 10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım. Ama 10 numarayı giyince benden 10 numara oynamamı beklediler. Şampiyonluklarda 15 numara giyiyordum ve 8 numara oynuyordum."

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

Milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında da konuşan Oğuzhan, genç oyuncuya zaman tanınması gerektiğini söyledi:

"Orkun Kökçü'yü çok seviyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Orkun'dan ne beklediğin önemli. Orkun, 10 numarada oynayan bir futbolcu değil. Oynayabilir ama oynamayı sevmez; çünkü geriden oyun kurmayı seviyor."

"SEMİH'İN GİDİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya'ya transfer olan Semih Kılıçsoy için de duygusal ifadeler kullanan Oğuzhan Özyakup, kulübün ekonomik anlamda da kayıp yaşadığını dile getirdi:

"Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan ayrılmasına inanılmaz üzüldüm. Ondan çok daha fazla para kazanabilirdik. İtalya'ya gitmesi Semih için çok doğru bir karar oldu. Semih'i çok beğeniyorum, Beşiktaş için üzüldüm. Semih benim için farklıydı."

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ihtimaliyle ilgili de açıklık getirdi. Sergen Yalçın ile doğrudan bir görüşme yapmadığını belirten Oğuzhan, bu rol için henüz hazır hissetmediğini söyledi:

"Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük için Sergen Yalçın'la direkt bir görüşmem olmadı ama Beşiktaş'a gelmeden önce teknik ekibiyle görüştüm. Henüz böyle bir göreve hazır değildim ve yüzde 100 emin olmadan başlamak istemedim."