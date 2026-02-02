Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı!

Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı!

2.02.2026 22:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı!

Beşiktaş, sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a kiraladı.

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sezon başında Serikspor'a kiralık transfer olduğu hatırlatılırken, "Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Emrecan Terzi, sezon başında kiralık transfer olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'da 17 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #sakaryaspor #Emrecan Terzi

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı: 'Kaptan gemiyi kurtarmış oldu'
Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı: 'Kaptan gemiyi kurtarmış oldu' Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi ve siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: '10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım ama...'
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: '10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım ama...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımın gündemine dair konuştu.
Josef De Souza'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: 'Bizzat önerdim'
Josef De Souza'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: 'Bizzat önerdim' Josef de Souza, Fluminense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdiğini açıkladı.