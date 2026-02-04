Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.