Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

4.02.2026 11:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Güney Koreli golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Beşiktaş, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Beninli Junior Olaitan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ın transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi imza için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı!
Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi, Sakaryaspor'a kiralandı! Beşiktaş, sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a kiraladı.