KAP bildirimi yapılmıştı: Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Genk forması giyen Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.