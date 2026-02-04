Cumhuriyet Gazetesi Logo
KAP bildirimi yapılmıştı: Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi!

KAP bildirimi yapılmıştı: Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi!

4.02.2026 13:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
KAP bildirimi yapılmıştı: Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Genk forması giyen Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Genk

İlgili Haberler

Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Beşiktaş, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Beninli Junior Olaitan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi: İstanbul'a geliş saati belli oldu! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Güney Koreli golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu.
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ın transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi imza için İstanbul'a geldi