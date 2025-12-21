Jurgen Bardhi'den hat-trick: Ümraniyespor'dan farklı galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 18:48:00
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Sponit Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ümraniyespor, 5-0'lık skorla kazandı.

BARDHI'DEN HAT-TRICK

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3., 29. ve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24. ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 21 yaptı. Adana Demirspor, -28 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

