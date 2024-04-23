Jürgen Klopp açıkladı: Liverpool'a Jota'dan kötü haber!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:15

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:15

Premier Lig'de Everton ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a Portekizli yıldızı Diego Jota'dan kötü haber geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp, Fulham maçında sakatlık yaşayan Jota'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 32 maçta süre bulan 27 yaşındaki Jota, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.