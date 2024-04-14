Anfield'da dev seri sona erdi: Liverpool tam 532 gün sonra...

Premier Lig'de şampiyonluğun büyük adaylarından Liverpool, Crystal Palace'a evinde 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:11
Anfield'da dev seri sona erdi: Liverpool tam 532 gün sonra...
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İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Liverpool konuk ettiği Crystal Palace'ye 1-0 mağlup oldu.

Crystal Palace'ye galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 532 gün sonra Anfield'da ilk kez bir lig maçını kaybetti.

MANCHESTER CITY'NIN GERİSİNE DÜŞTÜ

Liverpool bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü. Crystal Palace ise puanını 33'e yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Fulham deplasmanına giderken, Crystal Palace evinde West Ham United'ı konuk edecek.


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