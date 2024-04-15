Liverpool'da Jürgen Klopp yerine sürpriz aday!

Sezon sonunda Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp ile yollarını ayırcak olan Liverpool'da arayış devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:50
Liverpool'da Jürgen Klopp yerine sürpriz aday!
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Hırvat teknik adam Niko Kovac'ın, Jürgen Klopp sonrası Liverpool'un yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre, kariyerinde daha önce Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg'u çalıştıran Niko Kovac'ın, sürpriz bir şekilde Liverpool'un yeni teknik direktörü olacağı yönünde adı çıktı. 

Haberde, Liverpool yöneticilerinin Jürgen Klopp'un yerine geçecek adaylar hakkında bilgi toplandığını ve sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğü bilgisi geçildi. 

Niko Kovac

SON OLARAK WOLFSBURG'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adamın temsilcilerinin, kısa süre önce Londra'da olması ve Premier League ekipleri arasında yaz aylarında olası teknik adam değişikliğine gidilecek kulüpler hakkında araştırmalar yapması bu olasılığı güçlendiriyor. 

Haberin bir diğer detayında da, Sporting Lizbon'u çalıştıran Ruben Amorim'in Klopp'un yerine geçecek en güçlü aday olmasına rağmen, Liverpool ile görüşmelerde bulunduğu veya herhangi bir konuda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanlamış olması Kovac iddialarını güçlendiriyor. 


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