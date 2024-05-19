Jürgen Klopp, Liverpool'a galibiyetle veda etti!
Jürgen Klopp'un son maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
Jürgen Klopp, Liverpool'un başında çıktığı son maçta Wolverhampton ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mac Allister, 40. dakikada ise Quansah kaydetti.
Daha önce takımdan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp, böylelikle Liverpool'a galibiyetle veda etmiş oldu.
Wolves'ta Nelson Semedo 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Liverpool bu sonuçla ligi 82 puanla 3. sırada tamamladı. Wolves ise 46 puanla 14. sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar mı, mevduat mı?
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- Yüksek Güvenlik Konseyi, iddiaları yalanlandı
- Polise ateş açan kişi öldü
- Arda Güler'den sevgilisi ile paylaşım
- Futbolcular arasında kavga çıktı!
- Buğday fiyatlarına dair tahminler belli oldu
- Gözaltına alınmıştı