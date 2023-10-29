Juventus, 90+6'da kurtardı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:43

Güncelleme: 29.10.2023 - 09:43

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Juventus karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Torino ekibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Andrea Cambiaso attı.

Juventus'un 53. dakikada Moise Kean ile bulduğu bir gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Juventus, bu galibiyetle birlikte 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 8 puanda kaldı.

Juventus ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Monza'yı ağırlayacak.