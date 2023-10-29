Juventus, 90+6'da kurtardı!
Juventus, ligde sahasında Hellas Verona'yı 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Juventus karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Torino ekibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Andrea Cambiaso attı.
Juventus'un 53. dakikada Moise Kean ile bulduğu bir gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.
Juventus, bu galibiyetle birlikte 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 8 puanda kaldı.
Juventus ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Monza'yı ağırlayacak.
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