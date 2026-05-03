Juventus'a kendi sahasında Hellas Verona çelmesi!

3.05.2026 21:28:00
Cumhuriyet Spor
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A 35. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Hellas Verona, karşılaşmanın 34. dakikasında Kieran Bowie ile 1-0 öne geçti ve Juventus deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus, 62. dakikada Dusan Vlahovic'in serbest vuruş golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Juventus, puanını 65 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Hellas Verona ise 20 puana çıktı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Lecce deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Como'yu ağırlayacak.

