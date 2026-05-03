Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karşıyaka'yı deviren TOFAŞ rahat nefes aldı!

Karşıyaka'yı deviren TOFAŞ rahat nefes aldı!

3.05.2026 21:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Karşıyaka'yı deviren TOFAŞ rahat nefes aldı!

TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 87-78 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, sahasında Karşıyaka'yı 87-78 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök

TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 4, Blazevic 10, Besson 21, Özgür Cengiz 2, Efe Evan Postel 1, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Korkmaz 20, Kidd

Karşıyaka: Sokolowski 15, Samet Geyik 15, Bishop 4, Manning 18, Moody 3, Young 15, Serkan Menteşe, Gordic 2, Alston 6, Mert Celep

1. Periyot: 23-20

Devre: 47-46

3. Periyot: 61-57

İlgili Konular: #Karşıyaka #Tofaş #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Mainz, St. Pauli'yi ateş hattına attı!
Mainz, St. Pauli'yi ateş hattına attı! Mainz 05, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten şampiyonluk yolunda dev galibiyet!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten şampiyonluk yolunda dev galibiyet! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk!
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk! İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Alman raket Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan isim oldu.