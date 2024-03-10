Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus, İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:09
Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
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İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı sürüyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Juventus, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Atalanta ise sahasında Bologna'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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