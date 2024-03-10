Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Juventus, İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı sürüyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
JUVENTUS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Juventus, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.
Atalanta ise sahasında Bologna'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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